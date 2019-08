Trump kuulutas teate, et tahtis orkaanide vastu tuumarelva kasutada, valeuudiseks

„Axiose lugu, et president Trump tahtis suuri orkaane tuumarelvadega õhku lasta enne, kui need rannikule jõuavad, on naeruväärne. Lihtsalt rohkem VALEUUDISEID!” kirjutas Trump Twitteris.

The story by Axios that President Trump wanted to blow up large hurricanes with nuclear weapons prior to reaching shore is ridiculous. I never said this. Just more FAKE NEWS! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 26, 2019

Trump on teinud korduvalt kõrgetasemelistele sisejulgeoleku- ja riigikaitseametnikele ettepaneku uurida tuumapommide kasutamist, et takistada orkaanide USA-sse jõudmist, teatasid allikad väljaandele Axios.

Väidetavalt ütles Trump ühel orkaanialasel briifingul Valges Majas järgmist: „Ma saan aru. Ma saan aru. Miks me ei pane neile tuumapommi? Nad hakkavad moodustuma Aafrika ranniku juures, kui nad liiguvad üle Atlandi, heidame me pommi orkaani silma ja see lõhub selle. Miks me ei või seda teha?”

Küsimusele, kuidas briifija reageeris, vastas allikas, et ta ütles midagi sellist nagu: „Sir, me uurime seda.”

Trump küsis väidetavalt edasi, kui palju orkaane suudab USA ära kannatada, ja kordas oma ettepanekut, et valitsus peaks sekkuma enne, kui need USA-sse jõuavad.