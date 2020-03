Trump kuulutas end sõjaaja presidendiks ja lubas totaalset võitu viiruse üle

Valge Maja pressikonverentsil küsiti Trumpilt, kas ta arvab, et riik on viirusega võitlemise mõttes sõjaseisukorras, vahendab BBC News.

„See on sõda,“ vastas Trump. „Ma vaatan seda, teatud mõttes, sõjaaja presidendina.“

Trump on andnud sel nädalal igapäevaseid pressikonverentse kriisi kohta pärast seda, kui teda süüdistati haiguspuhangu pisendamises.

„Me peame koos ohverdusi tegema, sest me oleme selles kõik koos ja me tuleme sellest koos läbi. See on nähtamatu vaenlane. See on alati kõige raskem vaenlane,“ ütles Trump. „Aga me alistame selle nähtamatu vaenlase. Ma arvan, et me teeme seda veel kiiremini, kui arvasime, ja see saab olema täielik võit. See saab olema totaalne võit.“

Trump teatas, et allkirjastab 1950. aasta seaduse nimega Defence Production Act rakendamise, mis annab presidendile volitused suunata tsiviilettevõtted tootma riikliku julgeoleku jaoks vajalikke tooteid.

Hiljem aga teatas Trump Twitteris, et rakendab selle meetme ainult kõige hullema stsenaariumi korral tulevikus.

Rahandusminister Steven Mnuchini hoiatust, et pandeemia võib viia USA tööpuuduse 20 protsendile, nimetas Trump „absoluutseks, totaalseks halvimaks stsenaariumiks“.