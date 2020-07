Trump kuulab koroonaviiruse asjus endiselt pigem "konkureerivaid hääli" kui tervishoiueksperte

Pärast pandeemia suuresti ignoreerimist nädalate viisi ja selle tõsiduse eitamist elustas Valge Maja eelmisel nädalal taas regulaarsed koroonaviiruse pressikonverentsid, et demonstreerida, et president hoiab selles küsimuses ohje kindlalt käes.

Kohe on tekkinud aga ka komistuskivid.

Kui CNN-i ajakirjanik Kaitlan Collins küsis Trumpilt viimasel pressikonverentsil kommentaari toetuse kohta arstile, kes tegi maha näomaske ja väitis, et meditsiinilises ravis kasutatakse tulnukate DNA-d, lõpetas Trump pressikonverentsi korrapealt ja kõndis välja.

Tegemist oli märgiga selle kohta, et vaatamata abide jõupingutustele Trumpi vaateid korrigeerida, tema oma soovile toetusreitingut parandada ja riiki räsivale pandeemiale, on president endiselt kinni enesehävituslikes suundumustes, mis on tema toetuse nii madalale viinud.

Trump kuulab endiselt kõrvalisi liitlasi ja isegi mõnesid administratsiooni sees, kes pakuvad talle konkureerivaid nõuandeid ja mõnikord väärinformatsiooni, mis paneb muretsema nõunikke, kes lootsid, et Trump keerab ette uue lehekülje.

Trump kuuleb jätkuvalt ka pidevat USA juhtiva nakkuseksperdi dr Anthony Fauci kritiseerimist. Viimane on hakanud pärast mitmeid nädalaid taas telekanalites esinema, mis allikate sõnul Trumpi ärritab.

Trump kuulutas eile, et tema suhted Fauciga on väga head, aga avaldas imestust selle üle, et Fauci heakskiidureiting on nii kõrge, aga tema oma nii madal.

„Tal on see kõrge heakskiidureiting. Niisiis miks ei ole minul kõrge heakskiidureiting selles suhtes, ja administratsioonil viiruse suhtes?” küsis Trump. „Meil peaks see väga kõrge olema. Asi võib olla ainult minu isikus, see on kõik.”

Konkureerivad hääled said avalikkusele kuuldavaks, kui Trump jagas Twitteris esmaspäeva õhtul Fauci suhtes kriitilist postitust, milles öeldi, et Fauci on „eksitanud Ameerika avalikkust paljudes küsimustes”.

Trumpi mõjutavaid konkureerivaid hääli illustreerisid mitmed sündmused esmaspäeval.

Keskpäeval kogunesid Fauci ja teised eksperdid Valgesse Majja, et teavitada Trumpi 30 000 inimest hõlmava vaktsiinikatsetuse kolmandast faasist. Trump ütles pärast seda, et see oli suurepärane kohtumine ja osavõtnud lahkusid, uskudes, et president võtab siiralt juhtohjad rohkem oma kätte.