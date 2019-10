Trump: kurdid ei aidanud meid Teises maailmasõjas

Vabariiklasest senaator Lindsey Graham ja demokraadist senaator Chris Van Hollen tegid teatavaks raamistiku sanktsioonide kehtestamiseks Türgi valitsuse kõrgetele ametnikele, igasuguste sõjaliste tehingute keelamiseks Türgiga ja 2017. aasta sanktsioonide koheseks aktiveerimiseks, kuni Ankara peatab operatsioonid kurdide vastu.

„See ebaseaduslik ja põhjendamatu rünnak Ameerika sõbra ja partneri vastu seab ohtu miljonite tsiviilisikute elud ja elatise, kellest paljud on juba põgenenud oma kodudest mujalt Süüriast, et leida ohutu koht selles piirkonnas,” teatasid Graham ja Van Hollen. „See sissetung tagab ISIS-e taastõusmise Süürias, julgustab Ameerika vaenlasi, sealhulgas Al-Qaidat, Iraani ja Venemaad, ning algatab veel ühe lõputu konflikti kohas, mis on tänaseni olnud üks ohutumaid ja stabiilsemaid piirkondi Süürias ning piirkond, mis katsetab parima kohaliku valitsemise mudeliga, mis on praegu sõjast lõhestatud riigis võimalik.”

Demokraatiate Kaitse Fondi Sõjalise ja Poliitilise Jõu Keskuse vanemdirektor Brad Bowman võttis kokku paljude vabariiklaste tunded, öeldes, et tegemist on „südant pahaks ajava ja häbiväärse hetkega USA ajaloos” ja ta peab vastutavaks presidenti.

Eile pisendas Trump Türgi tegevust oma kommentaarides ajakirjanikele.

Trump ei pidanud oluliseks ISIS-e võitlejate põgenemist kurdide vanglatest, öeldes: „Noh, nad põgenevad Euroopasse, sinna nad tahavad minna.”

Trump pisendas ka liitlassuhte tähtsust kurdidega, kellest 11 000 on hukkunud võideldes Islamiriigi vastu. „Nemad ei aidanud meid Teises maailmasõjas, nad ei aidanud meid näiteks Normandiaga,” lausus Trump. „Nad on seal, et aidata meid oma maa asjus ja see on teine asi.”

Loe veel

Analüütikud nagu Bowman on märkinud, et osa pahameelest on põhjustanud see, et USA ei oleks suutnud Islamiriigi kalifaati kurdide abita võita ning et kurdid olid äsja USA veenmise järel oma kaitset nõrgendanud, uskudes, et USA kaitseb neid Türgi eest.

Analüütikute ja kongresmenide sõnul annab see samm usutavust tihti Iraani ja Venemaa korrutatud jutule, et USA on ebausaldatav partner, mis muudab igasuguste tulevaste koalitsioonide moodustamise raskemaks. See võib tähendada, et USA peab sagedamini oma sõdureid ohtu seadma.