Trump külmutas väidetavalt 400 miljonit dollarit abi Ukrainale enne Bideni uurimise alla võtmise nõudmist

Trump on kinnitanud, et ei teinud midagi valesti, ja eitanud, et nõudis abi kahjustava informatsiooni saamiseks Bideni vastu, sidudes selle abi külmutamisega.

Valge Maja pressiesindaja Hogan Gidley eitas eile õhtul teateid abi tagasihoidmise kohta.

„Meedia on surunud seda Venemaa-valet ligi kolm aastat ilma tõenditeta ja nüüd teevad nad seda kõike jälle uuesti,” ütles Gidley NBC Newsile. „Need süüdistused on täielik vale, aga et meedia tahab nii hirmsasti, et see lugu oleks tõsi, tekitavad nad jälle kära ja loovad võhiklikke võltslugusid presidendi ründamiseks.”

Demokraadid ja mõned vabariiklased on õhutanud Valget Maja olema avameelne Trumpi tegevuse kohta. Aga kui mingit uut informatsiooni administratsioonist ei tulnud, lisas enam kui tosin demokraati, sealhulgas mõned esindajatekoja juhtkonnast, oma nimed nende juurde, kes nõuavad presidendi tagandamise protseduuri alustamist.

Trump on telefonivestluse enda toimumist tunnistanud. Eile ütles ta, et ei taha anda Ukrainale raha, kui seal on korruptsiooniprobleeme.

„On väga tähtis rääkida korruptsioonist,” ütles Trump ajakirjanikele. „Kui te ei räägi korruptsioonist, miks annaksite te raha riigile, mis teie arvates on, on korrumpeerunud?”

Hiljem eile eitas Trump, et ütles Zelenskõile, et Ukraina saab USA abi ainult siis, kui Bideni poja uurimise alla võtab. „Ma ei teinud seda,” ütles Trump.