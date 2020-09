Trump külastas rassirahutuste tulipunkti Kenoshat ja süüdistas kodumaist terrorit

Kenoshas puhkes päevi kestnud vägivald pärast seda, kui politsei tulistas 23. augustil Jacob Blake’i selga, mille tagajärjel ta halvatuks jäi, vahendab BBC News.

President külastas rahutustes kahjustada saanud piirkondi, sealhulgas mahapõletatud mööblisalongi.

„Need ei ole rahumeelsed protestiaktid, vaid tegelikult kodumaine terror,” ütles Trump kohalike ärimeestega kohtudes.

Trump kaitses USA politsei tegevust ja süüdistas meediat keskendumises ainult „halbadele” juhtumitele politseinikega.

Trump näitas siiski üles veidi kaastunnet nende vastu, kes on vastasseisudes politseiga kannatada saanud, öeldes, et tunneb end „kohutavalt kõigi pärast, kes selle läbi elab”. Ta ütles aga, et ei usu, et korrakaitses oleks süstemaatilist rassismi.

Trumpi sõnul saatis tema rahvuskaardi Kenoshasse, kuigi selle saatis Wisconsini kuberner. Trump ise saatis Kenoshasse 200 föderaalset korrakaitsjat.

Trump lubas kahjustada saanud Kenosha ettevõtetele ligi neli miljonit dollarit abi ja linna korrakaitsele veel miljoni.

Meeleavaldajad on süüdistanud väljastpoolt saabunud ässitajaid oma protestide vägivaldses kaaperdamises. Kenosha politsei teatas, et 175 vahistatust 105 olid mujalt saabunud.

Blake’i perekonnaga Trump ei kohtunud, sest presidendi sõnul tahtsid nad, et kohal viibiks juristid.

Blake’i isa Jacob Blake vanem ütles varem intervjuus CNN-ile, et tema poja elu on tähtsam kui kohtumine president Trumpiga. Isa sõnul on poeg vööst allapoole halvatud ja võitleb elu eest.

Politseinik tulistas 29-aastast Blake’i seitse korda selga, kui ta püüdis pääseda autosse, kus istusid kolm tema last.

Trump külastas Kenoshat vaatamata demokraatidest linnapea ja kuberneri palvetele eemale hoida.

„Realistlikult meie seisukohalt vaadates oleks meie eelistus olnud, et ta ei tuleks sellel ajahetkel,” ütles Kenosha linnapea John Antaramian.

Wisconsini kuberneri Tony Eversi sõnul takistab Trumpi visiit paranemisprotsessi.

Kenoshas üles kasvanud demokraadist kongresmen Mark Pocan kirjutas Twitteris, et president külastas linna vihkamise levitamiseks.