Trump: kui suudame hoida surmade taseme alla 100 000, oleme teinud head tööd

USA president Donald Trump. Foto: Andrew Harnik, AP/Scanpix

USA president Donald Trump väitis, et kui valitsus hoiab koroonaviiruse surmajuhtumite arvu alla 100 000 piiri, on riik teinud "väga head tööd". Lisades samas, et Covid-19 surmade jäämine Ühendriikides alla 200 000 on samuti märk heast tööst.