Trump: kui keegi on USA president, on ta võim totaalne

Trumpi esinemine ainult kinnitas muljet, et tema põhimure koroonaviirusekatastroofi ajal on see, kuidas meedia tema tegevust näeb ja kas teda hinnatakse ausalt, vahendab CNN.

Eilsel Valge Maja pressikonverentsil astus Trump kõnepulti relvastatuna videoga, mis pidi näitama tema tegevust positiivses valguses.

Pärast selle äranäitamist muutus Trump üha vihasemaks, kui ajakirjanikud teda pinnisid, ning väitis, et kriitika ei ole aus ja ta on haiguspuhangu vastu efektiivselt tegutsenud.

„Kõik, mida me tegime, oli õige,“ kinnitas Trump pärast pikka tiraadi negatiivse kajastuse vastu.

Kui hiljem küsiti tema volituste kohta avada taas osa riigist, esines Trump hämmastava avaldusega oma absoluutse kontrolli kohta riigi üle.

„Kui keegi on Ühendriikide president, on ta võim totaalne,“ teatas Trump. Ta lisas hiljem, et esitab ettekanded oma väite toetuseks, kuigi õigusekspertide sõnul ei toeta seda põhiseadus.

Enne presidendi eneseõigustusi selgitas oma eelmise päeva avaldust USA juhtiv nakkushaiguste ekspert dr Anthony Fauci. Ta selgitas, et vastas „hüpoteetilisele küsimusele“, kui ütles pühapäeval CNN-i saates, et oleks saanud rohkem ära teha ameeriklaste elude päästmiseks. Fauci ütles, et tema vastust „võeti nii, nagu võib-olla miski oli kuidagi valesti“. Fauci sõnul oli tema märkus vastuseisu kohta administratsioonis mõnedele tema soovitustele halb sõnavalik.

Fauci positsioon administratsioonis oli pärast pühapäevaseid avalduse paistnud kõikuma löövat, sest Trump jagas Twitteris sõnumit, milles Faucit kritiseeriti koos teemaviitega #FireFauci (vallandage Fauci).

Trump ei omistanud eile sellele jagamisele mingit tähtsust. „Ma jagasin kellegi säutsu, sel pole tähtsust,“ ütles Trump. Paljud Trumpi liitlased konservatiivses meedias on aga õhutanud üleskutseid Fauci kõrvaldamiseks, väites, et ta on ülemäära keskendunud koroonaviiruse kriisi tervishoiuaspektidele, mitte ameeriklaste majanduslikele kannatustele.

CNN-i allikate sõnul veetis Trump osa lihavõttenädalavahetusest helistades liitlastele ja kaastöölistele ja kurtes hiljutise meediakajastuse üle seoses koroonaviiruse pandeemiaga.