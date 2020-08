Trump kritiseeris hoiatustega esinenud Valge Maja koroonaviiruse koordinaatorit: meil läheb väga hästi

Kuigi Trump ja teised Valge Maja tippametnikud on avalikult rünnanud dr Anthony Faucit, oli see säuts esimene kord, kui Trumpi pahameele on pälvinud Birx, vahendab CNN.

Samal ajal on USA-s koroonaviiruse tõttu surnud üle 150 000 inimese ja nakatumisjuhtumeid on üle nelja miljoni. Trump on pidevalt valetanud ja eksitanud, püüdes enamasti viiruseprobleemi pisendada, et saavutada koolide ja äride avamine.

„Niisiis, hull Nancy Pelosi ütles kohutavaid asju dr Deborah Birxi kohta, rünnates teda, sest ta oli liiga positiivne väga hea töö suhtes, mida me teeme Hiina Viirusega võitlemisel, sealhulgas vaktsiinid ja ravi. Et Nancyle vastata, läks Deborah õnge ja ründas meid. Haletsusväärne!” kirjutas Trump.

Kui Trumpilt küsiti, mida ta selle säutsuga mõtles, põikles ta küsimusest kõrvale.

„Noh, ma arvan, et meil läheb väga hästi ja meil on läinud sama hästi kui teistel riikidel,” ütles Trump eilsel pressikonverentsil ajakirjanikele. „Ma ütlesin dr Birxile, et ma arvan, et meil läheb väga hästi. Ta oli natuke aega tagasi minu kabinetis. Ta on inimene, kellest ma väga lugu pean. Ma arvan, et Nancy Pelosi on teda väga halvasti kohelnud. Ja ma viitan lihtsalt sellele, et ma mõtlesin, et tõesti, nad peaksid ütlema, et töö, mida me oleme teinud ... ma arvan, et meil lihtsalt läheb väga hästi.”

Birx andis häiret pühapäeval CNN-is esinedes, kui ütles, et pandeemia on jõudnud uude faasi.

„See, mida me täna näeme, on märtsist ja aprillist erinev. See on erakordselt laialt levinud. See on maapiirkondades samamoodi nagu linnastunud piirkondades,” ütles Birx, lisades, et peredes, kus mitmed põlvkonnad elavad koos, peaks hakkama maski kandma ka kodus.

Birx ei lükanud ümber ka endise föderaalse ravimiameti voliniku dr Scott Gottliebi hoiatust, et aasta lõpuks võib koroonasurmi USA-s olla 300 000, öeldes: „Kõik on võimalik.”

Birx vastas ka esindajatekoja spiikrile Nancy Pelosile, kes ütles ABC-le, et ei usalda koroonaviiruse töögrupi koordinaatorit, sest president jätkab desinformatsiooni levitamist.