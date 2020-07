Trump: koroonaviiruse pandeemia läheb ilmselt kahjuks hullemaks, enne kui paremaks

Trumpi esinemine pidi jätma mulje presidendi suuremast juhtrollist. Trump on viimasel ajal koroonakriisialasest tegevusest kõrvale hoidnud ja tema toetusnumbrid on seetõttu kukkunud, vahendab CNN.

Umbes 30 minutit kestnud pressikonverentsil ütles Trump taas, et usub, et viirus kaob, ja kinnitas, et USA reageering pandeemiale oli „palju parem” kui mujal.

Siiski pakkus Trump ka realistlikumaid prognoose, mille kohta tema nõunikud usuvad, et need panevad ta näima kainema mõtlemisega liidrina.

„See läheb ilmselt kahjuks hullemaks, enne kui läheb paremaks,” ütles Trump.

Trump soovitas ka maske kanda ning võttis ühel hetkel välja oma tumesinise maski ja ütles, et tal pole mingit probleemi selle ette panemisega, kuigi pressikonverentsil ta seda ei kandnud.

„Kas mask teile meeldib või mitte, on neil mõju,” ütles Trump, lisades hiljem: „Ma hakkan maskiga harjuma.”

Trump esines üksi ilma Valge Maja koroonaviiruse töögrupi ekspertideta. USA juhtiv nakkushaiguste ekspert dr Anthony Fauci ütles umbes tund enne pressikonverentsi, et teda osalema ei kutsutud.

Seotud lood: Trump muutis meelt ja peab näomaski kandmist nüüd patriootlikuks

Kui Trumpilt selle kohta küsiti, ütles ta, et teine Valge Maja koroonaviiruse töögrupi ekspert dr Deborah Birx seisab ukse taga ja kuulab.

Ei suudetud vältida ka prohmakaid. Kui küsiti Ghislaine Maxwelli kohta, keda süüdistatakse alaealiste tüdrukute värbamises, kupeldamises ja seksuaalses kuritarvitamises, ütles Trump, et soovib talle head ning meenutas kohtumist Maxwelli ja viimase elukaaslase, seksuaalkuritegudes süüdi mõistetud Jeffrey Epsteiniga Palm Beachis.

Trump lükkas ümber oma pressiesindaja Kayleigh McEnany sõnad, kes ütles varem ajakirjanikele, et Trumpilt võetakse koroonaviiruse proove mõnikord mitu korda päevas.

„Mina ei tea rohkemast kui ühest,” ütles Trump. „Mulle tehakse ilmselt keskmiselt test iga kahe päeva tagant, kolme päeva tagant ja ma ei tea, et kunagi oleks tehtud kaks ühel päeval, aga see võib juhtuda.”

Ajakirjanduse kajastuse üle kaebas Trump vaid ühel korral.

„Kui te vaatate Ameerika televisiooni, arvate te, et Ühendriigid on ainus maa, mis kannatab Hiina viiruse käes,” ütles Trump. „Noh, maailm kannatab väga hullusti.”