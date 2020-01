Trump: Kõik on hästi! Teen avalduse homme hommikul

„Kõik on hästi! Iraanist lasti välja raketid kahe sõjaväebaasi pihta, mis asuvad Iraagis. Praegu toimub ohvrite ja kahjude hindamine. Seni kõik hästi! Meil on kõige võimsam ja paremini varustatum sõjavägi kogu maailmas, kaugelt! Ma teen avalduse homme hommikul,” kirjutas Trump.

All is well! Missiles launched from Iran at two military bases located in Iraq. Assessment of casualties & damages taking place now. So far, so good! We have the most powerful and well equipped military anywhere in the world, by far! I will be making a statement tomorrow morning.