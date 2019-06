Trump kohtus Kimiga ja astus Põhja-Koreasse

Trump tegi Kimile spontaanse ettepaneku kohtuda demilitariseeritud tsoonis kahe Korea vahel alles laupäeval, vahendab uudistekanal BBC.

"On tore sind jälle näha," ütles Kim Trumpile. "Ma ei arvanud iial, et sellises kohas sinuga kohtume."

Trump tänas Kimi ja märkis, et nende kahe vahel on "suur sõprus". "Me kohtusime ja armastasime üksteist esimesest päevast," sõnas Trump. „Mul oli suur au siin olla.“

„Kui Põhja-Korea juht Kim seda näeb, siis ma kohtuksin temaga demilitariseeritud tsoonis kasvõi lihtsalt selleks, et ta kätt suruda ja tere öelda,“ säutsus Trump oma Twitteri kontol.

Täiendamisel!