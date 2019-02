Trump: Kim ütles mulle, et ei teadnud Otto Warmbieriga juhtunust ja ma võtan teda sõnast

Warmbieri vanemad usuvad, et teda piinati ja Põhja-Korea tappis ta. Enne tippkohtumist nõuti, et Trump tõstataks selle teema kohtumisel Kimiga.

Trump kinnitas, et vestles Kimiga Warmbieri saatusest.

„Me oleme sellest rääkinud... Ma ei arva tõesti, et see oli üldse tema huvides... mis juhtus, oli kohutav. Ma tõesti usun, et temaga juhtus midagi väga halba ja ma ei arva, et juhtkond sellest teadis,” ütles Trump.

„Ma sain vangid tagasi, ma sain pantvangid tagasi... Otto tuli tagasi seisundis, millest ei taha isegi rääkida. Teised tulid tagasi äärmiselt tervetena... Ma tõesti rääkisin sellest ja ma ei usu, et ta oleks lubanud sellel juhtuda. Vanglad on karmid, need on halvad kohad ja halbu asju juhtub.”

Trumpi sõnul tundis Kim end selle pärast väga halvasti. „Ta teadis seda juhtumit väga hästi... Nendes vanglates, nendes laagrites on palju inimesi. Ta ütles mulle, et ta ei teadnud sellest ja ma võtan teda sõnast.”