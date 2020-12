Trump kihutuskoosolekul: mina olen tegelik valimiste võitja, Biden aga on petis

Trump osales Georgias toimunud kihutuskoosolekul, et toetada kaht vabariiklasest kandidaati, kel on ees valimiste teine voor võtmetähtsusega senatikohtade nimel. Vabariiklik partei avaldas laupäeva õhtul aga muret, kas tema osalemine võis teha neile rohkem kahju kui kasu, arvestades, et riigipea keskendus peamiselt oma püüetele valimiskaotust ümber pöörata, vahendab Reuters.

Trump kutsus inimesi üles 5. jaanuaril toimuvatel Georgia senativalimistel siiski osalema, hoolimata tema enda tõendamata väidetest, et osariigis leidis aset ulatuslik valimispettus.

Valdav osa ajast jutustas Trump aga oma toetajatele lugu sellest, kuidas üle riigi võltsiti massiliselt hääli, tagamaks, et Valgesse Majja pääseb tema asemel demokraat. Trump on keeldunud kaotust Joe Bidenile tunnistamast.

Trump kuulutas, et demokraadid "petsid ja võltsisid presidendivalimisi, aga me võidame ikka". "Ja nad üritavad ning võltsivad neid valimisi samuti," väitis vabariiklasest riigipea rahvahulgale, kes hõiskas: "Veel neli aastat!"

"Me võidame need valimised. Me veel võidame selle. See oli pettus. See oli ära korraldatud," kommenteeris Trump oma oponendi võitu, esitamata endiselt ühtki süüdistusi kinnitavat tõendit, märgib Reuters.

Trump ründas ka oma erakonnakaaslasi, kes on keeldunud tema väidetega kaasa minemast, sh Georgia kuberneri Brian Kempi. Trump helistas viimasele laupäeva hommikul ja survestas teda ka Twitteri vahendusel astuma samme valimistulemuse ümberpööramiseks.

USA lähiajaloos enneolematu sammuna on Trumpi meeskond üritanud Bideni võidetud, ent vabariiklaste kontrolli all olevates võtmeosariikides veenda seadusandjaid valimistulemusi kõrvale lükkama ja Trumpi võitjaks kuulutama - seni edutult.

Trumpi väited laialt levinud valijapettustest on ametnike poolt kogu riigis tagasi lükatud ning tema kampaaniameeskonna arvukad juriidilised püüdlused on peaaegu kõik kohtus läbi kukkunud - ennekõike just tõendite puudumise tõttu.

Joe Biden on esimene demokraat alates 1992. aastast, keda saadab presidendivalimistel edu Georgias. Häälte teistkordsel ülelugemisel ei avastatud mingeid märkimisväärseid rikkumisi ning tulemus kinnitati.