Trump keskendus kampaaniaüritusel Georgia senatikandidaatide upitamise asemel presidendivalimiste võltsimise luulule

Pence’il on suuresti tseremoniaalne roll, kui kongress kinnitab homme valijameeste kogu hääletustulemuse, mille järgi sai uueks presidendiks Joe Biden, vahendab CNN.

„Ma loodan, et Mike Pence teeb meie jaoks, mida vaja, ma pean teile ütlema,” teatas Trump. „Ma loodan, et meie suurepärane asepresident, meie suurepärane asepresident teeb meie jaoks, mida vaja. Ta on suurepärane mees. Loomulikult, kui ta ei tee, mida vaja, ei meeldi ta mulle nii palju.”

Trump ei öelnud aga, mida peaks Pence tema arvates tegema, võttes arvesse, et Pence’i roll valimistulemuste kinnitamisel on suuresti tseremoniaalne.

Kuigi Trump esines kahe vabariiklasest senaatori, David Perdue ja Kelly Loeffleri kampaaniaüritusel, keskendus ta presidendivalimistele, väites järjekordselt, et nende tulemust võltsiti.

Suhteliselt vähe aega kulutas Trump kandidaatide kiitmiseks. Siiski nimetas ta Perdued „suurepäraseks härrasmeheks” ja Loefflerit „fantastiliseks eestvõitlejaks”.

Lühikeseks ajaks tõi Trump lavale ka vabariiklasest esindajatekoja liikme Marjorie Taylor Greene’i, kes on QAnoni vandenõuteooria propageerija.

Presidendi kohalolu kampaaniaüritusel päev enne valimisi, mis otsustavad, kes hakkab senatit kontrollima, oleks tavaolukorras olnud vabariiklaste jaoks väga teretulnud, sest presidenti tuleb vaatama palju rahvast ja on tõendeid, et Trumpi kohalolu aitab vabariiklasi mobiliseerida. Aga juba enne üritust olid mõned vabariiklased veendunud, et Trump kulutab suurema osa ajast alusetutele valimispettuse süüdistustele, mitte ei õhuta oma toetajaid Loeffleri ja Perdue poolt hääletama.

Trump võttis sõna ka Georgia osariigi kõrgeima valimisametniku, riigisekretär Brad Raffenspergeri vastu, kellelt ta pühapäeval avalikustatud telefonikõnes enda kasuks häälte „leidmist” nõudis. Trump ütles, et Raffensperger ja Georgia vabariiklasest kuberner Brian Kemp ei ole õiged vabariiklased ja ta teeb kampaaniat nende tagasivalimise vastu.

„See telefonikõne ei teinud absoluutselt midagi selle heaks, et aidata, teate, suurendada vabariiklaste valimisaktiivsust siin Georgias Kelly Loeffleri ja David Perdue poolt,” ütles Georgia asekuberner Geoff Duncan CNN-ile. „Ma olin pettunud ja päris ausalt öeldes ei kujuta ma ette, et keegi selle personali hulgast julgustaks seda kõnet tegema ega soovitaks tal toru hargile panna ja minna edasi järgmise teema juurde.”