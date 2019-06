Trump kehtestas Iraani riigipea Khamenei vastu sanktsioonid

Trump selgitas, et otsus on mõeldud vastusena Iraani režiimi agressiivsele käitumisele, muu hulgas eelmisel nädalal alla tulistatud USA luuredrooni ja Omaani lahes tankereid tabanud rünnakute eest.

Rahandusminister Steven Mnuchini sõnul toob otsus kaasa Iraani varade külmutamise miljardite dollarite väärtuses.

Trumpi sõnul jätkab USA Iraani survestamist, kuni režiim lõpetab ohtliku tegevuse, sealhulgas tuumarelvade ja raketitehnoloogia arendamise, terrorismi toetamise, väliskonfliktide õhutamise ja vaenulikud väljaastumised USA ning selle liitlaste vastu.

USA rahandusministeeriumi välismaiste varade kontrolli ameti (OFAC) eksjuht John E. Smith ütles Reutersile, et tegu on esimese korraga, kui USA kehtestab sanktsioonid isiklikult Iraani riigipea vastu. „On selge, et kui sa riigipea sihikule võtad, siis sa tagasi tõmbuma ei hakka,” ütles Smith. „seda tehakse siis, kui usud, et kõik võimalused on ammendatud.”

Trump märkis eile tehtud avalduses, et USA ei taha sõda ja ta ise ootab aega, mil Iraani-vastased sanktsioonid on võimalik tühistada. „Ootan, et saaksin hakata arutama seda, mida on vaja arutada, ükskõik kellega, kes tahab rääkida,” ütles Trump. „Senikaua: kes teab, mis juhtuma hakkab. Võin öelda vaid niipalju, et me ei saa lasta Iraanil tuumarelva omandada ja seda ei juhtu.” Ta lisas, et USA on üles näidanud suurt vaoshoitust, kuid see ei pruugi tulevikus jätkuda.

Mnuchin ütles eile, et sanktsioonid kehtestatakse teiste seas ka Iraani välisministri Javad Zarifi vastu.