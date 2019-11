Trump kavatseb Mehhiko narkokartellid terroriorganisatsioonideks kuulutada

„Nad määratletakse (terroriorganisatsioonideks) ... Ma olen selle kallal töötanud viimased 90 päeva. Teate, määratlemine ei ole nii lihtne, tuleb läbida protsess ja me oleme kenasti selles protsessis,” ütles Trump eile eetrisse läinud intervjuus, vahendab Reuters.

Varsti pärast seda tegi Mehhiko välisministeerium avalduse, milles öeldakse, et taotletakse kiiresti kõrgetasemelist kohtumist USA välisministeeriumi ametnikega selle õigusliku määratluse ning organiseeritud kuritegevusele relvade ja raha liikumise arutamiseks.

„Välisminister loob kontakti oma kolleegi Michael R. Pompeoga, et arutada seda kahepoolse päevakorra jaoks väga tähtsat küsimust,” teatas Mehhiko välisministeerium.

Kui mingi rühmitus on määratletud terroriorganisatsiooniks, on USA seaduste järgi inimestel USA-s keelatud teadlikult seda toetada ja selle liikmetel on keelatud USA-sse sisenemine või nad saadetakse välja.

Finantsinstitutsioonid, mis saavad teada, et neil on terroriorganisatsiooniks määratletud rühmitusega seotud raha, peavad selle blokeerima ja teavitama USA rahandusministeeriumi.

Varem sel kuul pakkus Trump Twitteris Mehhikole abi narkokartellide vastu sõja pidamiseks ja nende maa pealt minema pühkimiseks.

Enne seda oli Mehhikos rünnatud USA kodanikke.