Trump kavatseb föderaalsed korrakaitsjad linnadesse „paisata”, kohalikud juhid „Donald Trumpi vägesid” ei taha

Trump püüab sellega näidata demokraate kuritegevusevastases võitluses nõrgana ja võitmetuna kaitsma kodanikke kohtades, kus nad võimul on. Trump on saatnud föderaalagendid meeleavaldusi maha suruma Oregoni osariiki Portlandi, mis on viinud kaootiliste stseenide ja teadeteni eraldusmärkideta sõidukitest, millesse tänavalt inimesi haaratakse ja minema viiakse. Trump on hoiatanud, et võib saata föderaalseid korrakaitsjaid ka teistesse osariikidesse ja linnadesse, kus ta peab kohaliku politsei tegevust ebapiisavaks, kuigi kubernerid ja linnapead abi ei palu, vahendab CNN.

Trumpi tähelepanu on viimastel päevadel keskendunud Chicagole, mille demokraadist linnapea ütles teisipäeval, et ei luba „Donald Trumpi vägesid” oma linna.

Kirjeldades demokraatide juhitud linnu kurjakuulutava ja sünge keelekasutusega kui kuritegevusest ja vägivallast haaratuid, teatas Trump eile, et tal ei ole muud valikut, kui astuda samme, mida need juhid ei ole astunud, et päästa süütuid elusid.

„Ükski ema ei peaks kunagi hoidma oma surnud last kätel lihtsalt seetõttu, et poliitikud keeldusid tegemast, mis on vajalik nende linnaosade kindlustamiseks ja nende linna kindlustamiseks,” ütles Trump Valges Majas.

Trumpi kampaania on üha rohkem pöördunud vägivalla ja kaose süngete teemade poole, et kujutada demokraadist rivaali Joe Bidenit politseivastasena. Pärast George Floydi tapmisele järgnenud meeleavalduste levimist üle riigi on Trump näinud vaeva, et edastada karmi kuritegevusevastase võitluse sõnumit.

Koos Trumpiga esinenud justiitsminister William Barr kritiseeris „äärmuslikke reaktsioone, mis on demoniseerinud politseid” pärast Floydi tapmist, ning süüdistas neid vägivaldsete kuritegude märkimisväärses lisandumises paljudes linnades.

Trump tegi teatavaks operatsiooni Legend laiendamise. Tegemist on justiitsministeeriumi programmiga, mis kasutab föderaalseid korrakaitsjaid Föderaalsest Juurdlusbüroost (FBI), US Marshals Service’ist, narkootikumide vastase võitluse administratsioonist (DEA) ning Alkoholi, Tubaka, Tulirelvade ja Lõhkeainete Büroost vägivaldse kuritegevusega võitlemiseks.