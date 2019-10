Trump käskis väed Süüria põhjaosast välja viia

"Ameerika väed on sattunud kahe vastanduva armee vahele ja see on väga püsimatu olukord. Rääkisin presidendiga eile õhtul pärast arutelusid ülejäänud riikliku julgeoleku meeskonnaga ja ta andis käsu alustada vägede väljaviimist Põhja-Süüriast," ütles Esper CBS-i saates "Face the Nation". Süüria põhjaosas on suurem osa Ameerika jõududest.

Türgi sõjavägi viib Kirde-Süürias läbi suurt operatsiooni kurdide juhitud jõudude vastu, mis kogub iga päevaga tuure. Kurdid on USA senised liitlased, kellega tehti tulemuslikku koostööd islamiäärmuslaste rühmituse ISIS kukutamiseks Süüria. Eelmisel pühapäeval teatas Trump ootamatult, et USA väed astuvad enne Türgi operatsiooni kõrvale, mis tähendab seniste liitlaste kurdide sisulist hülgamist.