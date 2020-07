Trump kandis esimest korda avalikult maski

Külaskäik Walter Reedi riiklikku sõjaväemeditsiini keskusesse tähistas Trumpi esimest avalikku esinemist näokattega alates ajast, kui viirus selle aasta alguses USAs levima hakkas, vahendab uudisteagentuur Reuters.

Trump oli varem keeldunud avalikult maski kandmast või palunud seda teha teistel ameeriklastel, öeldes, et see on isiklik valik, ehkki ta on väitnud ka, et teeks seda siis, kui oleks rahvamassis ega suudaks teistest distantsi hoida.

"Ma arvan, et kui te olete haiglas, eriti just sellises olukorras, kus räägite paljude sõduritega, inimestega, kes mõnel juhul said just operatsioonilaualt maha, siis on minu meelest suurepärane mõte maski kanda," ütles Trump Valge Maja ajakirjanikele vahetult enne Walter Reedi minekut.

Haiglas jäi Trump ka planeeritult kaamerate ette ja ütles neist möödudes ainult "aitäh".

USA juhtivad rahvaterviseametnikud on tungivalt palunud viiruse leviku aeglustamiseks kanda maske. Tänase seisuga on koroonaviirus nõudnud peaaegu 134 000 ameeriklase elu. Kriitikute sõnul näitas Trumpi varasem soovimatus oma nägu katta juhi kui sellise puudumist.

Isegi kui teised tema administratsiooni ametnikud nõudsid maskide kasutamist ja sotsiaalset distantseerumist, survestas Trump, kes loodab tänavu novembris saada valituks teiseks ametiajaks, riigi majandust taas avama.

Kuid kuna paljud osariigid leevendasid varakult koroonaviiruse piiranguid, on viiruse levik saanud viimastel nädalatel sisse uue hoo. Tuvastatud COVID-19 juhtumite arv kasvas ainuüksi reedel ühe päevaga 69 000 võrra, mis on suurim kasv alates puhangu algusest.

Tänaseks on USAs kokku üle kolme miljoni nakatunu.