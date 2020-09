Trump kaitses inimohvritega rahutustes osalenud poolehoidjaid

Trump väitis, et eelmisel nädalal Wisconsinis kahe inimese tapmises süüdistatav teismeline ja laupäevastes rahustustes Oregonis osalenud Trumpi fännid tegutsesid enesekaitseks, vahendab BBC News.

Trump kurtis ka, et tema demokraadist rivaal presidendivalimistel Joe Biden ei ole end eraldi distantseerinud korratustes süüdistatavatest vasakäärmuslastest.

Eilsel Valge Maja pressikonverentsil süüdistas Trump Bidenit ja viimase liitlasi vägivallas demokraatide juhitud linnades.

CNN-i reporter küsis Trumpilt, kas ta mõistab hukka oma toetajad, kes tulistasid nädalavahetusel Oregoni osariigis Portlandis vastumeeleavaldajate pihta värvikuule.

Järgnenud kokkupõrgetes tappis kahtlusalune, kes teadete kohaselt nimetas end vasakäärmusliku antifa liikmeks, paremäärmusliku rühmituse Patriot Prayer liikme. Eile teatas politsei, et mees, keda tulistati, oli Aaron Danielson. Kedagi vahistatud ei ole.

„Noh, ma saan aru, et neil oli suur hulk inimesi, kes olid toetajad, aga see oli rahumeelne protest,” vastas Trump. „Värv kui kaitsemehhanism, värv ei ole kuulid. Teie toetajad, ja need on tõesti teie toetajad, tulistasid noort härrasmeest, kes... ja tapsid ta, mitte värviga, vaid kuuliga. Ja ma arvan, et see on häbiväärne.”

Teine reporter küsis Trumpilt, kas ta mõistab hukka tulistamise Wisconsini osariigis Kenoshas, mille pani väidetavalt toime teismeline, keda on pildistatud ühel Trumpi üritusel.

17-aastast Kyle Rittenhouse’i süüdistatakse kolme inimese tulistamises, kellest kaks suri, eelmisel nädalal meeleavaldusel, mille kutsus esile Jacob Blake’i tulistamine politsei poolt.

„Me uurime seda kõike,” vastas Trump esimese avaliku kommentaarina tulistaja kohta. „See oli huvitav olukord, te nägite sama salvestust, mida minagi, ja ta püüdis nende juurest minema saada, ma arvan, paistab nii. Ja ta kukkus ja nad ründasid teda väga vägivaldselt. Ja see oli miski, mida me praegu uurime ja see on juurdluse all. Ma arvan, et ta oli väga suures hädas, ta oleks ilmselt tapetud.”

Trumpi kritiseerisid selle peale kaks demokraadist kongresmeni. Joe Kennedy III kirjutas Twitteris: „See on Ühendriikide president, kes õigustab topeltmõrva valge mehe poolt, kes kandis ebaseaduslikult ründerelva üle osariigi piiride.”