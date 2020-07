Trump käis välja presidendivalimiste edasilükkamise idee, aga selle tõrjusid ka teda toetavad vabariiklased

Senati vabariikliku enamuse juht Mitch McConnell ja esindajatekoja vabariikliku vähemuse juht Kevin McCarthy olid mõlemad selle vastu, vahendab BBC News.

Trumpil endal ei ole volitusi valimisi edasi lükata. Selle peaks heaks kiitma kongress, vahendab BBC News.

Trump väitis, et tavalisest ulatuslikum posti teel hääletamine viib pettuste ja ebatäpsete tulemusteni.

Trump pakkus valimiste edasilükkamist, kuni inimesed saavad "korralikult, turvaliselt ja ohutult" hääletada. Trumpi väidete toetuseks on vähe tõendeid, aga ta on posti teel hääletamise vastu ka varem sõna võtnud.

McConnell ütles, et USA presidendivalimisi ei ole kunagi varem edasi lükatud.

"Mitte kunagi selle maa ajaloos, läbi sõdade, depressioonide ja kodusõja, ei ole meil kunagi föderaalsed plaanilised valimised õigel ajal ära jäänud. Me leiame viisi teha seda taas 3. novembril," ütles McConnell Kentucky telejaamale WNKY.

"Mitte kunagi föderaalvalimiste ajaloos ei ole meil valimised pidamata jäänud ja me peaksime valimistega edasi minema," ütles ka McCarthy.

Ka Trumpi liitlane, senaator Lindsay Graham ütles, et edasilükkamine ei ole hea mõte.

Trumpi valimiskampaania pressiesindaja Hogan Gidley ütles, et Trump ainult "tõstatas küsimuse".

Trump eitas kohaliku aja järgi eile pärastlõunal pressikonverentsil soovi valimised edasi lükata, aga väitis, et massiline posti teel hääletamine seaks tulemused kahtluse alla.

"Ma ei taha edasi lükata, ma tahan valimisi," ütles Trump. "Aga ma ei taha ka, et peaksin ootama kolm kuud ja leiaksin siis, et hääled on kõik puudu ja valimised ei tähenda midagi."

"Ma ei taha ebaausaid valimisi," ütles Trump veel. "Nendest valimistest saavad kõige võltsitumad valimised ajaloos, kui see juhtub."

Sarjas säutsudes võttis Trump varem sõna massilise posti teel hääletamise vastu ja hoiatas tõendeid esitamata, et see oleks aldis välisele sekkumisele.

Trumpil ei ole volitusi valimispäeva muutmiseks. Seadus näeb ette, et see on novembri esimene teisipäev pärast esimest esmaspäeva.

Valimispäeva igasuguse muutmise peavad heaks kiitma kongressi mõlemad kojad - esindajatekoda ja senat. Esindajatekoda kontrollivad demokraadid ja nemad valimiste edasilükkamist niikuinii ei toeta.