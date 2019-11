Trump käis etteteatamata arsti juures: tema tervis olevat hea

Valge Maja kinnitas, et Trump läbis laupäeval Washingtonis Walter Reedi meditsiinikeskuses tervisekontrolli ja mõned laboratoorsed testid, vahendas uudistekanal BBC.

Arstivisiit polnud presidendi avalikus ajakavas ja kontrolli tulemusi ei ole veel avaldatud.

Trump käis arsti juures viimati 10 kuud tagasi ja toonase iga-aastase kontrolli järel teatati, et ta on "väga hea tervisega".

Valge Maja pressisekretär Stephanie Grisham ütles avalduses, et meditsiinilise kontrolli kanti presidendi päevakavasse "vaba nädalavahetuse tõttu" ning et riigipea oli terve ja energiline, läbides testid kaebusteta.

"Edasised spekulatsioonid Trumpi tervise üle minu välja antud ulatusliku ja ausa ülevaate järel on täiesti vastutustundetud," lisas ta.

73-aastane Trump on vanim inimene, kes on vannutatud esimeseks ametiajaks USA presidendiks.

Trumpi tervislik seisund on varem ka avalikkuse tähelepanu pälvinud. Oma valimiskampaania ajal koostas ta avalduse, milles teatas, et ta on "kõige tervislikum inimene, kes on kunagi presidendiks kandideerinud". Kuid sellele alla kirjutanud arst ütles hiljem, et Trump oli selle väite sinna ise kirja pannud.

Tema peamised järgmise aasta presidendivalimiste demokraatidest konkurendid on samuti 70-aastased või vanemad ning ka nende terviseprobleemidest on saanud valimiste kõnepunkt.

Vermonti senaator Bernie Sanders käis eelmisel kuul pärast südameinfarkti erakorralisel operatsioonil.

Ka endine asepresident Joe Biden, 76, on lubanud enne valimiste algust avaldada oma tervisekontrolli tulemused.