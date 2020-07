Trump jättis ära vabariiklaste suurkogu üritused koroonaviiruse tulipunktis Floridas

Trump oli juba varem suurkogu avalikud üritused viirusemurede tõttu Põhja-Carolinast üle viinud. Lõuna poole liikus aga ka viiruse raskuskese ning suurkogunemine Jacksonville’is muutus üha suuremaks tervise- ja poliitiliseks riskiks. Trump ja tema nõunikud kartsid, et suured peod ning „informatsiooni- ja reklaamiprogramm” Floridas annaks lõpuks presidendile tagasilöögi, vahendab Associated Press.

„See on teistmoodi maailm ja see jääb selliseks mõnda aega,” ütles Trump oma otsust Valge Maja koroonaviiruse briifingul selgitades. „Suurkogu jaoks ei ole õige aeg.”

Trump otsustas vabariiklaste suurkogu tseremoniaalsed osad Floridasse üle viia vaidluse tõttu Põhja-Carolina osariigi demokraatidest juhtidega, kes polnud nõus, et peetakse suurüritus siseruumides, kus on on massiliselt ima näomaskideta inimesi.

Suurkoguplaanid Floridas hakkasid aga peaaegu kohe pärast teatavaks tegemist luhtuma, sest nakatumine kasvas Floridas ja ka mujal USA-s hüppeliselt.

Trump ütles, et kavatseb pidada oma nominatsiooni vastuvõtmise kõne alternatiivses vormis, mis ei ole veel kindlaks määratud, võib-olla interneti teel. Kampaaniamänedžer Bill Stepien ütles, et siiski „pakutakse põnevat, informatiivset ja entusiastlikku programmi, et vabariiklased saaksid tähistada president Trumpi ja asepresident Pence’i nomineerimist”.

Koroonaviirus SARS-CoV-2 Inimesed, kes kahtlustavad nakatumist koroonaviirusega, peaksid võtma ühendust oma perearstiga, küsima nõu perearsti nõuandeliinilt 1220 (välismaalt +372 634 6630) või koroonaviirusega seotud küsimuste jaoks loodud numbril 1247 või vajadusel kutsuma kiirabi, helistades hädaabinumbril 112 .

(välismaalt +372 634 6630) või koroonaviirusega seotud küsimuste jaoks loodud numbril või vajadusel kutsuma kiirabi, helistades hädaabinumbril . COVID-19 haiguse sümptomid on sarnased gripile. Viiruse levinumad sümptomid on köha , palavik ja hingamisraskused . Parim kaitse nakkushaiguse leviku vastu on käte pesemine ja inimestega kontaktist hoidumine .

, ja . Parim kaitse nakkushaiguse leviku vastu on ja . Vaata koroonaviirusesse nakatunute statistikat Eestis!

Loe lähemalt koroonaviiruse ja kehtivate piirangute kohta valitsuse erileheküljelt kriis.ee!