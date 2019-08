Trump jagas vandenõuteooriat: Epsteini surma taga olid Clintonid

Täna teatati, et 66-aastane Epstein ei kuulunud jälgimise all olevate suitsiidiriskiga kinnipeetavate hulka, hoolimata sellest, et ta üritas paar nädalat tagasi endalt elu võtta, vahendab uudistekanal BBC.

Trump asus laupäeva õhtul jagama oma Twitteri kontol alusetuid väiteid Epsteini surma kohta.

Ta tunnistas, et oli varem Epsteini tuttav, kuid ütles, et lõpetas temaga suhtlemise rohkem kui 15 aastat tagasi.

"Tegi enesetapu 24/7 jälgimise all? Jah, kindlasti! Kuidas see peaks juhtuma?" kirjutas kommentaator Terrence K. Williams säutsus, mida riigipea jagas. Williams väitis oma postituses, et Epsteini surma taga olid Hillary ja Bill Clinton.

USA prokurörid kinnitasid, et Epsteini vastu suunatud alaealiste prostitutsioonile sundimise ja inimkaubitsemise süüdistuste uurimist jätkatakse.

USA justiitsministeerium on langenud kriitika alla, et see ei suutnud tagada Epsteini kohtu ette astumist - FBI algatas juurdluse mehe surma põhjuste väljaselgitamiseks.