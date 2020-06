Trump jagas Twitteris videot, milles kuulutati valgete rassistide sõnumit

Video oli ilmselt tehtud Florida pensionäride kogukonnas nimega The Villages ja selles oli näha nii Trumpi pooldavaid kui ka tema vastu olnud meeleavaldajaid, vahendab Associated Press.

„Aitäh teile, suurepärased inimesed The Villagesest,” kirjutas Trump Twitteris. Jagatud videos oli näha meest sõitmas golfiautoga, millel olid Trumpi toetavad kirjad ja lipud. Mees hüüdis „valge jõud”. Trumpi vastased karjusid talle vastu „nats” ja „rassist” ning roppusi Trumpi toetajate kohta.

Senati ainus mustanahaline vabariiklane Tim Scott ütles CNN-ile, et ei ole küsimustki, et Trump poleks pidanud videot jagama ja ta peaks selle maha võtma. „Ma arvan, et seda ei ole võimalik kaitsta,” ütles Scott.

Veidi pärast seda kustutaski Trump videot sisaldanud säutsu. Valge Maja pressiesindaja Judd Deere ütles avalduses: „President Trump on The Villagese suur fänn. Ta ei kuulnud seda ühte avaldust videos. See, mida ta nägi, oli tema paljude toetajate tohutu entusiasm.”

Küsimusele, kas Trump mõistab oma toetaja sõnad hukka, Valge Maja ei vastanud.

„Me oleme lahingus riigi hinge eest ja president on valinud poole. Aga ärge eksige: see on lahing, mille võidame meie,” kommenteeris Trumpi vastaskandidaat novembrikuistel presidendivalimistel Joe Biden.