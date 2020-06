Trump jagas Twitteris kirja, milles nimetatakse rahumeelseid meeleavaldajaid terroristideks

Trumpi endise advokaadi John Dowdi kiri näib olevat adresseeritud endisele kaitseministrile James Mattisele ja selles mõistetakse hukka viimase kolmapäeval tehtud avaldus, milles kritiseeritakse teravalt Trumpi reageeringut üleriiklikele meeleavaldustele pärast George Floydi surma Minneapolise politseiniku tegevuse tõttu, vahendab CNN.

„Võltsmeeleavaldajad Lafayette’i lähedal ei olnud rahumeelsed ega ole päris,” väidetakse Dowdi kirjas tõendeid esitamata. „Nad on terroristid, kes kasutavad tegevusetuid viha täis tudengeid, et põletada ja hävitada. Nad solvasid ja käitusid lugupidamatult politsei suhtes, kui politsei valmistas piirkonda ette kell 19 alanud liikumiskeeluks.”

I thought this letter from respected retired Marine and Super Star lawyer, John Dowd, would be of interest to the American People. Read it! pic.twitter.com/I5tjysckZh