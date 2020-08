Trump ja Biden süüdistasid Portlandi vägivallas teineteist

Trump süüdistas Portlandi demokraadist linnapead Ted Wheelerit „surma ja hävingu” lubamises oma linnas. Biden ütles aga, et Trump julgustab hoolimatult vägivallale, vahendab BBC News.

Laupäeval lasti Portlandis üks mees maha ning mujal linnas toimusid Trumpi toetajate ja liikumises Black Lives Matter osalejate kokkupõrked.

Portlandist on saanud politseivägivalla ja rassismi vastaste meeleavalduste tulipunkt pärast mustanahalise George Floydi tapmist Minneapolises 25. mail.

Linnapea Wheeler hoiatas, et inimesed ei tuleks Portlandi kätte maksma, millele on sotsiaalmeedias üles kutsutud.

„Teid, kes te ütlete täna hommikul Twitteris, et kavatsete tulla Portlandi kättemaksu otsima, kutsun ma üles koju jääma,” ütles Wheeler.

Wheeler vastas ka Trumpi kriitikale, öeldes, et see oli USA president, kes tekitas vihkamise ja lõhestatuse.

„Ma hindaksin seda, kui president toetaks meid või hoiaks end kõrvale,” ütles Wheeler. Mõned aktivistid on kutsunud linnapead tagasi astuma, öeldes, et ta ei suuda meeleavalduste probleemi lahendada.

Trump ütles eile Twitteris, et „Portland ei saa sellest kunagi üle narrist linnapeaga” ja viitas föderaaljõudude saatmisele linna. Samuti süüdistas Trump Bidenit „soovimatuses juhtrolli võtta”.

„..Portlandi inimesed nagu kõigi teiste linnade ja meie suurepärase maa osade elanikud tahavad seadust ja korda. Äärmusvasakpoolsetest demokraatidest linnapead nagu see nukk, kes juhib Portlandi või see mees, kes on praegu keldris ega soovi juhtrolli võtta ega isegi kuritegevuse vastu sõna võtta, ei suuda seda kunagi teha!” kirjutas Trump.

Biden vastas oma avalduses: „[Trump] võib uskuda, et seadusest ja korrast säutsumine muudab ta tugevaks, aga tema suutmatus kutsuda oma toetajaid lõpetama konflikti otsimist näitab, kui nõrk ta on.”

Seadus ja kord on Trumpi tagasivalimiskampaania üks peateemadest. Demokraate ja Bidenit püütakse kujutada kuritegevuse vastu pehmetena.

Varem ütles USA sisejulgeolekuministri kohusetäitja Chad Wolf, et demokraatidest ametnikud Portlandis on lasknud seadusetusel ja kaosel areneda. Wolfi sõnul on olukorra lahendamiseks laual kõik võimalused.