Trump hoiatas „oma suures ja võrreldamatus tarkuses” Türgit Süürias üle piiri minemise eest ja teatas, et USA võitleb ainult seal, kus kasulik

See samm tähendab suurt muutust USA välispoliitikas ja annab Türgile sisuliselt rohelise tule rünnata USA toetatud kurde. Kurde on pikka aega peetud USA kõige usaldusväärsemateks partneriteks Süürias ja nad on mänginud võtmetähtsusega strateegilist rolli Islamiriigi-vastases võitluses.

Trumpi otsust kritiseerisid teravalt paljud USA kongresmenid.

Trump kaitses oma otsust, kirjutades Twitteris, et „meil on aeg väljuda nendest naeruväärsetest lõpmatutest sõdadest, millest paljud on hõimusõjad, ja tuua oma sõdurid koju”.

„ME VÕITLEME, KUS MEIL ON SELLEST KASU, JA VÕITLEME AINULT, ET VÕITA,” jätkas Trump. „Türgi, Euroopa, Süüria, Iraan, Iraak, Venemaa ja kurdid peavad nüüd olukorra lahendama ja mõtlema välja, mida nad tahavad teha kinni võetud ISIS-e võitlejatega oma „naabruses”. Nad kõik vihkavad ISIS-t, on olnud vaenlased aastaid. Meie oleme 7000 miili kaugusel ja lööme ISIS-e uuesti puruks, kui nad tulevad kuhugi meie lähedale!” kirjutas Trump.