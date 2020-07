Trump hoiatas iseseisvuspäeva eelses kõnes USA senist poliitilist süsteemi hävitada püüdva „vasakpoolse fašismi” eest

Oma kõnes kuulsa maamärgi Mount Rushmore'i ees, mis kujutab nelja USA presidenti, hoiatas Trump, et rassilise ebavõrdsuse vastased meeleavaldused Ameerika ühiskonnas ohustavad USA poliitilise süsteemi aluseid, vahendab uudisteagentuur Reuters.

“Tekkinud on uus vasakpoolne fašism, mis nõuab absoluutset truudust. Kui te ei räägi selle keelt, täida selle rituaale, korda selle mantraid ega järgi selle käske, siis tsenseeritakse teid, teid saadetakse riigist välja, teid kantakse musta nimekirja, teid kiusatakse taga ja karistatakse. Meiega seda ei juhtu," lubas Trump.

„Ärge siinkohal eksige, see vasakpoolne kultuurirevolutsioon on mõeldud Ameerika revolutsiooni kukutamiseks. Seda tehes hävitaksid nad kogu tsivilisatsiooni, mis päästis miljardeid vaesusest, haigustest, vägivallast ja näljast ning viis inimkonna arengu uutele kõrgustele," leidis ta.

Trump lisas ka, et "meie lapsi õpetatakse juba koolis oma riiki vihkama". "Vihased jõugud üritavad meie riigi asutajate kujusid maha kiskuda, rikkuda meie kõige pühamaid mälestusmärke ja vallandada vägivaldse kuritegevuse laine meie linnades."

Iseseisvuspäevaeelne programm ei olnud Trumpi ametlik kampaaniaüritus, ent tema märkused puudutasid kampaania peamisi teemasid, mis olid mõeldud tema poliitilise baasi elavdamiseks enne 3. novembri valimisi.

Valge Maja avaldas reede õhtul ka värske täidesaatva korralduse, mille eesmärk on luua "Ameerika kangelaste rahvusaed", kuhu paigaldatakse ajalooliselt oluliste ameeriklaste kujud.

"Monumentide hävitamine tähendab meie ühise pärandi röövimist. Viimastel nädalatel on kogu Ameerikas toimunud meeleavalduste keskel paljude monumentide kallal vandaalitsetud või need hävitatud. Mõned kohalikud omavalitsused on reageerinud monumentide mahavõtmisega," seisab korralduse tekstis. "Need kujud pole ainuüksi meie omad; need kuuluvad põlvkondadele, mis on tulnud enne meid, ja põlvkondadele, mis pole veel sündinud."