Trump: Hiina teeb kõik, et panna mind presidendivalimisi kaotama

Trump on süüdistanud Hiinat ülemaailmses pandeemias, mis on USA-s tapnud vähemalt 60 000 inimest ja paisanud USA majanduse sügavasse langusesse, mis seab ohtu Trumpi lootused uueks nelja-aastaseks ametiajaks.

Trump ütles, et Hiina oleks pidanud olema aktiivsem maailma teavitamisel koroonaviiruse kohta palju varem.

Küsimusele, kas ta kaalub Hiina vastu tollitariife või isegi võlgade kustutamisi, vastas Trump ebamääraselt: „On palju asju, mida ma võin teha. Me uurime, mis juhtus.”

„Hiina teeb kõik, mis suudab, et panna mind seda võitlust kaotama,” ütles Trump ja lisas, et ta usub, et Peking tahab, et presidendivalimised võidaks tema demokraadist vastaskandidaat Joe Biden, et vähendada survet, mida tema on Hiinale avaldanud kaubanduse ja muudes valdkondades.

„Nad kasutavad pidevalt avalikkussuhteid, et püüda teha nii, nagu nad oleksid süütud osapooled,” ütles Trump Hiina ametnike kohta.

Trumpi sõnul on viiruse tagajärjed väga tõsiselt segi löönud kaubanduskokkuleppe, mille ta sõlmis Hiina presidendi Xi Jinpingiga ja mille eesmärk oli vähendada USA kroonilist kaubanduspuudujääki Hiinaga.

Seotud lood: Koroonaviirus kukutas USA majanduse oodatust sügavamale

Trumpi administratsiooni anonüümseks jäänud kõrge ametnik ütles eile, et mitteametlik vaherahu sõnasõjas, milles Trump ja Xi märtsi lõpus telefonivestluses kokku leppisid, näib läbi olevat.

Trump ja tema tippametnikud on küll karmistanud oma sõnavõtte Hiina vastu, aga ei ole otseselt kritiseerinud Xi’d, keda Trump on korduvalt nimetanud oma sõbraks.

Trump meenutas igatsusega tugevat majanduslikku seisu, mis valitses koroonaviiruse pandeemia eel, võrreldes praegusega, kus miljonid inimesed on töökoha kaotanud.

„Me rokkisime, enne kui see juhtus. Meil oli parim majandus ajaloos,” ütles Trump.