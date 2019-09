Trump: „härra Kõva Mees” Bolton tegi „väga suuri vigu”

Trump kommenteeris esimest korda Boltoni vallandamist ja ütles, et viimane ei olnud ülejäänud administratsiooniga kooskõlas eriti, mis puudutab Põhja-Korea tuumadesarmeerimisplaane, vahendab ABC News.

„John ei olnud kooskõlas sellega, mida me teeme,” ütles Trump. „Tegelikult, mõnedel juhtudel arvas ta, et see oli liiga karm, mida me tegime. Härra Kõva Mees, sa tead, et pead minema Iraaki. John on keegi, kellega ma saan tegelikult väga hästi läbi – ta tegi mõningaid väga suuri vigu, kui me rääkisime Liibüa mudelist Kim Jong-uni puhul. See ei olnud hea avaldus, mida teha. See andis meile tagasilöögi.”

Pärast tuumarelva omandamise püüdlustest loobumist 2003. aastal tapeti Liibüa juht Muammar Gaddafi 2011. aastal.

„Kohe, kui ta mainib seda, Liibüa mudelit, milline katastroof. Vaadake, mis juhtus Gaddafiga. Ta kasutab seda, et Põhja-Koreaga kokku leppida. Ja ma ei süüdista Kim Jong-uni selle eest, mis ta pärast seda ütles. Ta ei tahtnud John Boltoniga mingit tegemist teha. See ei ole karm olemise küsimus. See on mitte tark olemise küsimus, kui öeldakse midagi sellist.”