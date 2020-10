Trump hakkas saama eksperimentaalset ravimit

Ta sai ettevaatusabinõuna ühekordse 8-grammise annuse ravimitootja Regeneron valmistatud polüklonaalsete antikehade kokteili. "Ta manustas ravimit ilma vahejuhtumiteta," kirjutas riigipea arst dr Sean Conley oma memorandumis.

Trumpile antav ravimikokteil on kahe nn monoklonaalse antikeha kombinatsioon ning selle eesmärgiks on anda keha immuunsüsteemile ajutine, kuid kohene hoog koroonaviiruse vastu võitlemiseks, vahendab NBC News.

Monoklonaalsed antikehad (või antud juhul polüklonaalsed antikehad, kuna kokteilis on neid kaks) valmistatakse laboris keha looduslike antikehade jäljendamiseks.

Antikehad toimivad, tuvastades spetsiifilised mikroobid - antud juhul koroonaviiruse - ja rakendades immuunsüsteemi nende vastu võitlemiseks. Teraapia on küll jätkuvalt tõestamata, kuid eksperdid peavad seda haiguse üheks kõige lootustandvamaks ravivõimaluseks.

Arstimeid tootev Regeneron kinnitas, et andis oma ravimit presidendile nn kaastundlikuks kasutamiseks, mille alusel USA ravimiamet lubab eluohtlike seisundite või raskete haigustega patsientidele juurdepääsu eksperimentaalsetele ravimitele veel enne kliiniliste uuringute lõpetamist.

Ravimifirma teatas teisipäeval - veel enne, kui presidendil koroonaviirus tuvastati -, et käimasolevate kliiniliste uuringute varajased tõendid näitavad, et ravi näib olevat kasulik kerge kuni mõõduka haigusega patsientidel. Väidetavalt on Trumpil kerged sümptomid, sealhulgas väsimus ja madal palavik. Täna öösel toimetati ta ettevaatuse huvides Walter Reedi riiklikusse sõjaväe meditsiinikeskusesse.