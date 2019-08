Trump hakkas Põhja-Korea raketikatsetusi õigustama. Hetk hiljem tulistas paariariik taas välja kaks raketti

USA alustas Põhja-Korea lõunanaabriga sel nädalal sõjaväeõppusi ja paariariik esitles raketikatsetust kui vastust nende korraldamisele.

Vaid mõni tund enne raketikatsetust teatas USA president Donald Trump, et sai Põhja-Korea liidrilt Kim Jong-unilt "väga ilusa kirja", vahendab Daily Beast.

Kui Trumpilt katsetuste kohta küsiti, vastas ta, et muretsemiseks ei ole põhjust, sest korraldatud on vaid lühimaarakettide katsetusi, mitte tuumakatsetust.

Trump paistis ka sõjaväeõppuste teemal olevat diktaator Kimi poolel, öeldes, et ta mõistab viimast, sest need ei meeldi talle endalegi. "Nagu te teate, need ei ole mulle kunagi meeldinud," ütles ta.

„Hoolimata meie korduvatest hoiatustest alustas Lõuna-Korea ühiseid sõjaväeõppusi USA-ga, mille sihtmärgiks on Korea Rahvademokraatlik Vabariik (Põhja-Korea -toim),“ teatas sel nädalal Põhja-Korea välisministeeriumi kõneisik.

„Tegemist on meie ja USA 12. juuni ühisavalduse, Panmunjomi deklaratsiooni ja septembrikuise Pyongyangi ühisdeklaratsiooni varjamatu eituse ja karjuva rikkumisega,“ ütles ta.