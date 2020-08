Trump hakkas levitama kahtlusi asepresidendikandidaat Harrise sünnipärase õiguse kohta seda ametit pidada

Harris sündis jamaicalasest isa ja indialasest ema perekonda California osariigis Oaklandis 1964. aasta 20. oktoobril. Üks konservatiivne õigusprofessor on Harrise õiguse asepresidendiks kandideerida kahtluse alla seadnud, vahendab BBC News.

Trumpilt küsiti Harrise-vastaste argumentide kohta eilsel pressikonverentsil.

„Ma just kuulsin täna, et ta ei vasta nõuetele ja muide, see jurist, kes selle loo kirjutas, on väga kõrgelt kvalifitseeritud, väga andekas jurist,” ütles Trump. „Mul pole aimugi, kas see on õige. Ma oletaksin, et demokraadid on seda kontrollinud, enne kui keegi valitakse asepresidendiks kandideerima. Aga see on väga tõsine asi, te ütlete, et, nad ütlevad, et ta ei kvalifitseeru, sest ta ei ole selles riigis sündinud.”

Ajakirjanik vastas, et selles ei ole mingit küsimust, et Harris on USA-s sündinud, lihtsalt tema vanemad ei pruukinud sel ajal olla legaalsed alalised elanikud.

Varem eile jagas Trumpi kampaanianõunik Jenna Ellis konservatiivse organisatsiooni Judicial Watch juhi Tim Fittoni säutsu.

Fitton seadis kahtluse alla, kas Harrisel on õigus olla asepresident USA põhiseaduse kodakondsussätte alusel.

Fitton jagas ka Newsweekis avaldatud California osariigi Chapmani ülikooli õigusprofessori John Eastmani arvamusartiklit.

Eastman viitab USA põhiseaduse artiklile II, milles öeldakse, et „ühelgi isikul peale naturaalselt sündinud kodaniku ei ole õigust presidendi ametile”.

Veel tõi Eastman esile, et 14. põhiseaduseparandus ütleb, et „kõik isikud, kes on sündinud... Ühendriikides ja on nende jurisdiktsiooni all, on kodanikud”.

Eastmani argument tuleneb sellest, et Harris ei pruukinud olla USA jurisdiktsiooni all, kui tema vanemad olid tütre sünni ajal Californias näiteks tudengiviisa alusel.

2010. aastal pürgis Eastman vabariiklaste kandidaadiks California justiitsministriks. Ta kaotas Steve Cooleyle, kes omakorda kaotas valimistel Harrisele.

Teine konstitutsiooniekspert, Berkeley juurakooli dekaan Erwin Chemerinsky ütles CBS Newsile, et Eastmani väide Harrise õiguse kohta asepresidendiks kandideerida on „tõeliselt tobe”.