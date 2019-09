Trump G7 kohtumisel: kus on mu lemmikdiktaator?

"Mitmed sel ajal ruumis viibinud inimesed ütlesid, et nad kuulsid seda küsimust," teatas ajaleht. "Tunnistajad ütlesid, et nad uskusid, et president tegi seesuguse kommentaari naljaga, kuid märkisid, et tema väljaütlemisele järgnes jahmunud vaikus."

President Sisi astus ruumi mõni minut pärast Trumpi märkust. USA riigipea rääkis hiljem nende omavahelistet suhetest, öeldes: „Mõistsime üksteist väga hästi. Ta on väga karm mees, ma ütlen teile seda. Kuid ta on ka hea mees ja ta on teinud Egiptuses fantastilist tööd. See ei ole lihtne."

2013. aasta riigipöördega võimule tulnud Egiptuse liidrit süüdistatakse dissidentide mahasurumises ja kinnipidamises ning vangide piinamises ja tapmises, selgub inimõigusi jälgivate organisatsioonide aruannetest.