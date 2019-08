Trump G7 kliimateemalisele arutelule kohale ei ilmunud

Trump pidi eile osalema G7 tippkohtumise istungil kliima, liikide mitmekesisuse ja ookeanide teemal, aga ei teinud seda. Biarritzis toimuva tippkohtumise võõrustaja, Prantsusmaa presidendi Emmanuel Macroni sõnul viibisid kohal Trumpi abid, vahendab Associated Press.

Trump on kliimamuutuse suhtes skeptik, kes on isegi öelnud, et see on hiinlaste välja mõeldud pettus.

Macron püüdis Trumpi eemale jäämise tähtsust pisendada, öeldes, et tema eesmärk ei ole veenda Trumpi Pariisi kliimaleppega taasühinema. „Minevikku ei saa ümber kirjutada,” ütles Macron. Siiski teatas ta, et tal oli Trumpiga „pikk, rikkalik ja totaalselt positiivne” arutelu Amasoonia tulekahjude ja rahvusvaheliste jõupingutuste üle piirkonna taas metsastamisse investeerimiseks.

G7 riigid lubasid eile ka 20 miljonit dollarit Amasoonia tulekahjude vastu võitlemiseks, kuid Brasiilia lükkas president Jair Bolsonaro juhtimisel abi tagasi.