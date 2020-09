Trump eitas väiteid, et nimetas lahingus langenud USA sõdureid „luuseriteks”

Pärast Pennsylvanias toimunud valimisürituselt naasmist ütles Trump ajakirjanikele, et The Atlanticu lugu oli „häbiväärne olukord”, vahendab CNN.

„Mõelda, et ma teeksin meie sõjaväe kohta negatiivseid avaldusi, kui keegi ei ole teinud, mida mina olen teinud eelarve ja sõjalise eelarvega. Me saame sõjaväe jaoks palgatõusu. See on häbiväärne olukord ajakirja poolt, mis on kohutav ajakiri, ma ei loe seda,” ütles Trump.

The Atlantic kirjutas, et Trump ei tahtnud 2018. aastal Prantsusmaal minna Belleau metsa Aisne-Marne’i Ameerika kalmistule, sest muretses, et vihm ajab ta soengu sassi.

Trump kinnitas eile, et tseremooniale ei lasknud teda Salateenistus.

„Ma olin valmis tseremooniale minema. Mul oli neid kaks, üks järgmisel päeval, kallas vihma ja ma läksin sellele. Põhjus, miks ta ei saanud lennata, oli see, et sadas umbes nii kõvasti, kui ma üldse näinud olen, ja peale selle oli väga, väga udune ja helikopter ei saanud lennata,” ütles Trump.

Trump meenutas, et Salateenistus „ütles mulle, et sa ei saa minna. Ma ütlesin, et ma pean seda tegema, ma tahan seal olla”.

Trumpi sõnul helistas ta siis koju, rääkis naisega ja ütles: „Ma vihkan seda. Ma tulin siia, et sellele tseremooniale minna.”

The Atlantic teatas neljale allikale viidates, et Trump olevat selle päeva hommikul öelnud: „Miks ma peaksin kalmistule minema? See on täis luusereid.” Teises vestluses olevat Trump nimetanud 1800 Belleau metsas elu kaotanud USA merejalaväelast „sucker’iteks”, sest nad lasid end tappa.

Veel väitis The Atlantic, et Trump solvas mõni aeg tagasi surnud senaator John McCaini. Trump tunnistas vastuseks sellele, et ei olnud kunagi McCaini fänn, aga pidas temast lugu.

„Tal oli esmaklassiline kolme A matus, mis kestis üheksa päeva, muide. Ma pidin selle heaks kiitma. Kõik see tuli heaks kiita. Ja ma kiitsin selle heaks kõhklemata ja kaebusteta,” ütles Trump. „Ma tundsin, et ta vääris seda.”

Hiljem väitis Trump Twitteris, et ei ole McCaini kunagi luuseriks nimetanud. 2015. aastal presidendikandidaat olles ütles aga Trump Iowas: „Mulle ei meeldi luuserid,” viidates McCaini kaotusele 2008. aasta presidendivalimistel.