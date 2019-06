Trump eitas Sussexi hertsoginna vastikuks nimetamist, kuigi tema jutt on salvestatud

„Ma ei ole kunagi nimetanud Meghan Markle’it „vastikuks”,” kirjutas Trump eile Twitteris ja lisas: „Välja mõeldud Valeuudiste Meedia poolt ja nad tabati teolt!”

Trump rääkis hetsoginnast intervjuus ajalehele The Sun. Markle on olnud Trumpi häälekas kriitik.

2016. aasta presidendivalimiste ajal toetas Markle Trumpi vastaskandidaati Hillary Clintonit ning nimetas Trumpi lõhestavaks ja misogüünseks.

Kui Trumpile tema kommentaaridest The Sunile räägiti, ütles ta, et kuuleb neid esimest korda.

„Ma ei teadnud seda. Mida ma saan öelda? Ma ei teadnud, et ta on vastik,” lausus Trump.

Trumpi sõnul on tal hea meel, et Markle liitus kuningliku perekonnaga ning ta ütles, et usub, et Markle’ist saab „väga hea printsess”.

Laupäeval postitas The Sun audiosalvestuse intervjuust oma veebilehele.

Pärast Trumpi eitust Twitteris tõid mitmed kommenteerijad välja, et Trumpi jutt on salvestatud.

Hertsoginna, kes abiellus Suurbritannia prints Harryga, sünnitas mais paari esimese lapse. Ta on lapsepuhkusel ega kohtu Trumpiga visiidi käigus.