Trump „ei suuda ette kujutada”, miks inimesed hulgaliselt desinfitseerimisvahendi süstimise kohta nõu küsivad

Pühapäeval süüdistasid Trumpi selliste telefonikõnede lisandumises Michigani ja Marylandi kubernerid, vahendab BBC News.

Pärast ränka kriitikat arstide poolt teatas Trump, et rääkis sarkastiliselt.

Desinfitseerimisvahendid on ohtlikud ained ja võivad sissevõtmisel mürgised olla.

Eilsel Covid-19 pressikonverentsil Valges Majas märkis üks ajakirjanik, et Marylandi osariigi erakorraline nõuandetelefon on saanud viimastel päevade sadu kõnesid, milles küsitakse Trumpi jutu kohta nõu.

„Ma suuda ette kujutada, miks,” vastas Trump. „Ma ei suuda seda ette kujutada.”

Küsimusele, kas ta võtab nende kõnede lisandumise eest vastutuse, vastas Trump: „Ei, ei võta.”

Eelmisel nädalal teatas Marylandi kuberneri büroo, et andis pärast presidendi esinemist välja osariigiülese hoiatuse desinfitseerimisvahendite süstimise kohta.

Trump rääkis desinfitseerimisvahenditest neljapäeval pärast seda, kui oli esitletud USA valitsuse uuringu tulemusi, mis näitasid, et Covid-19 tapab minutitega valgendi.

„Ja siis ma näen seda desinfitseerimisvahendit, kus see koksab selle maha minutiga. Ühe minutiga. Ja kas on mingi viis, kuidas me saame midagi sellist teha, süstides seda sisse või peaaegu nagu puhastades? Nii et oleks huvitav seda kontrollida,” lausus Trump.

„Ma küsisin ajakirjanikelt sarkastiliselt küsimuse, et näha, mis juhtub,” kommenteeris Trump reedel.

Trumpilt küsiti ka, kas president, kes on kaotanud kuue nädala jooksul rohkem ameeriklaste elusid, kui langes kahe aastakümne jooksul Vietnami sõjas, väärib tagasivalimist.

Trump vastas, et tema administratsioon on teinud „uskumatut” tööd.

USA-s on kinnitatud Covid-19 juhtumeid ligi miljon ja sellesse on surnud üle 55 000 inimese.

Koroonaviirus SARS-CoV-2 Inimesed, kes kahtlustavad nakatumist koroonaviirusega, peaksid võtma ühendust oma perearstiga, küsima nõu perearsti nõuandeliinilt 1220 (välismaalt +372 634 6630) või koroonaviirusega seotud küsimuste jaoks loodud numbril 1247 või vajadusel kutsuma kiirabi, helistades hädaabinumbril 112 .

(välismaalt +372 634 6630) või koroonaviirusega seotud küsimuste jaoks loodud numbril või vajadusel kutsuma kiirabi, helistades hädaabinumbril . Olulised telefoninumbrid: 1247 – Käitumisjuhised eriolukorras toimetulekuks ja koroonaviirusega seotud küsimustes (24h, tasuta) 1220 – Perearsti nõuandetelefon eesti ja vene keeles, pakub meditsiinialaseid nõuandeid ja konsultatsiooni (24h, tasuta) 53 01 9999 – Välisministeeriumi konsulaarinfo, kui oled välismaal hätta jäänud (24h) 112 – Hädaabinumber kiirabi, pääste ja politsei kutsumiseks (24h, tasuta)

COVID-19 sümptomid on sarnased gripi sümptomitele. Viiruse levinumad sümptomid on köha, palavik ja hingamisraskused .

. Parim kaitse nakkushaiguse leviku vastu on käte pesemine ja inimestega kontaktist hoidumine .

ja inimestega . Valitsus kehtestas viiruse kiire leviku tõttu 17. maini eriolukorra. Loe lähemalt, mida see kaasa toob!

Pärast välismaalt naasmist peavad nii Eesti elanikud kui ka välisriigi kodanikud olema kaks nädalat isolatsioonis. Loe lähemalt Välisministeeriumi kodulehelt!

peavad nii Eesti elanikud kui ka välisriigi kodanikud olema kaks nädalat isolatsioonis. Loe lähemalt Välisministeeriumi kodulehelt! Loe lähemalt koroonaviirusest Terviseameti kodulehelt!