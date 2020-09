Trump ei andnud kindlat lubadust võim pärast võimalikku valimiskaotust rahumeelselt üle anda

„Noh, me peame vaatama, mis juhtub,” ütles Trump pressikonverentsil Valges Majas. „Te teate seda.”

Trump on ka varem keeldunud ütlemast, kas ta lepiks valimistulemustega. Ta on ka naljatanud, nagu ta ise ütleb, ametisse jäämise üle põhiseadusega lubatud kahest ametiajast kauem.

Trumpi keeldumine vägivallatu ülemineku garanteerimisest läheb sellest aga kaugemale ja tekitab tõenäoliselt ärevust tema oponentides, kes on juba niigi närvis föderaalsete korrakaitsjate saatmise pärast USA linnadesse meeleavaldusi maha suruma.

Trumpi vastumeelsus rahumeelse võimu üleandmise lubamise vastu lähtub sellest, mida ta nimetab mureks valimissedelite pärast. See omakorda lähtub Trumpi valeväitest, et ulatuslik posti teel hääletamine toob kaasa pettused.

„Te teate, et ma olen esitanud väga tõsiseid kaebusi valimissedelite kohta ja valimissedelid on katastroof,” ütles Trump pressikonverentsil Valges Majas, viidates ilmselt posti teel saadetavatele valimissedelitele.

„Kaotage valimissedelid ja te saate väga... ei tule üleminekut, ausalt öeldes. Tuleb jätk,” lisas Trump, lisades, et „valimissedelid on kontrolli alt väljas”.

Vabariiklasest senaator Mitt Romney, kes on presidendiga tihti eri meelt olnud, mõistis Trumpi viimased avaldused eile hukka.

„Rahumeelne võimu üleandmine on demokraatia alus, ilma selleta on meil Valgevene,” kirjutas Romney Twitteris. „Igasugune viide sellele, et president ei pruugi seda põhiseaduslikku garantiid austada, on nii mõeldamatu kui ka vastuvõetamatu.”

Trump on varem öelnud, et tema rivaal Joe Biden võidab valimised ainult siis, kui valimistulemusi võltsitakse, ja andis eile mõista, et valimistulemused vaidlustatakse tõenäoliselt kuni ülemkohtuni välja.