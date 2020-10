Trump: Egiptus võib Niiluse tammi õhku lasta

Trump vestles reede õhtul Valges Majas ajakirjanike ees telefonitsi Sudaani peaministri Abdalla Hamdoki ja Iisraeli valitsusjuhi Benjamin Netanyahuga, kui üles tuli ka Niiluse jõele rajatava hüdroelektritammi küsimus, vahendab BBC.

Trump avaldas sarnaselt Hamdokile lootust, et vaidlusküsimus õnnestub lahendada rahumeelselt, ent ütles samuti, et "see on väga ohtlik olukord, sest sel moel Egiptus elada ei saa".

Tema arvates ei saa ka välistada, et probleemile tuleb leida sõjaline lahendus. "Ja nagu ma juba ütlesin ja kordan taas valjult ja selgelt - nad lasevad selle tammi õhku. Nad peavad midagi tegema," leidis Trump.

Etioopa peaminister Abiy Ahmed keeldus Trumpi sõnavõttu otseselt kommenteerimast, ent ütles, et "riik ei kavatse mingisugustele agressioonidele alluda" ning viib projekti lõpuni. "Igasugused ähvardused selles küsimuses on rahvusvahelise õiguse ekslik, ebaproduktiivne ja selge rikkumine," märkis ta.

Etioopia hüdroelektrijaama projekt Suure Renessansi Tamm annab Addis Abebale kontrolli Niiluse voogude üle, põhjustades rahulolematust alamjooksul paiknevates Egiptuses ja Sudaanis.

Egiptus, mis näeb hüdroelektritammi enda jaoks eksistentsiaalse ohuna, on mures, et see pärsib tunduvalt Niiluse voolu, mis annab riigile ligi 97 protsenti selle magevee vajadusest.

Juhul, kui 4 miljardit dollarit maksev Aafrika suurim hüdroelektriprojekt valmis saab, on see maailmajao võimsaim veetamm. Kui selle hoidla pilgeni täita, mahutab see 74 miljardit kuupmeetrit vett ehk rohkem, kui on rajatist toitva Sinise Niiluse lisajõe kogumaht.

Tamm toodaks valmimisel 6000 megavatti elektrit ehk kaks korda rohkem, kui seda teeb praegu terve Etioopia riik, kus kümned miljonid inimesed elavad tänase päevani elektrita.

USA välisministeerium teatas septembris, et jätab Etioopia osaliselt ilma vajalikust finantsabist, sest see otsustas hakata teistega kokkulepet saavutamata tammi taga asuvat hiiglaslikku reservuaari täitma.

Olukorrale püüab lahendust leida läbirääkimisi korraldav Aafrika Liit, ent seni tulemusteta.