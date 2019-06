Trump: Boris Johnson oleks hea peaminister

Trump, kes külastab Suurbritanniat juba tuleval nädalal, andis usutluse ajalehele The Sun, öeldes, et Johnson saaks Theresa May mantlipärijana väga hästi hakkama, vahendab uudistekanal BBC.

USA riigipea sõnul jälgib ta tähelepanelikult, kellest saab uus tooride liider ja seega ka peaminister.

„Ma olen tegelikult neid valimisi väga tähelepanelikult jälginud. Ma tean erinevaid kandidaate. Aga ma arvan, et Boris teeb väga head tööd. Ma arvan, et ta oleks suurepärane. Mulle ta meeldib. Ta on mulle alati meeldinud,“ ütles Trump.

Ta lisas: „Ma ei tea, kas ta osutub valituks, kuid ma arvan, et ta on hea mees, väga andekas inimene.“

Trump keeldus avaldamast nimesid, kuid ütles, et mitmed kandidaadid on küsinud temalt toetust. „Ma aitaksin igaüht, kellele toetust avaldan,“ uskus ta.

Theresa May lahkub ametist 7. juunil.