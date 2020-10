Trump: Borati näitleja on nilbik ja petis

76-aastane endine New Yorgi linnapea Giuliani sattus tähelepanu alla, kui ilmus videomaterjal sellest, kuidas ta "Borati" järjefilmis peategelase tütart mängiva näitleja juuresolekul omale voodis lamades käe püksi topib.

Ta ei olnud teadlik ruumis olevatest varjatud kaameratest ega sellest, et noor naine, kes tutvustas end konservatiivse uudistesaate reporterina, on tegelikult näitleja Maria Bakalova. Viimane tegi Giulianile ettepaneku minna magamistuppa klaasikest nautima.

THE GIULIANI SCENE FROM BORAT IS LIVE! pic.twitter.com/FEjChFPndk — Jules Suzdaltsev (@jules_su) October 23, 2020

Ajakirjanikku kehastav näitleja eemaldab seal Giuliani küljest mikrofoni, misjärel on näha, kuidas mees lamab hotellitoas voodil, teeb oma pükstel nööbid lahti ning sirutab käe püksi, kohendades oma särki.

Õige pea tormab tuppa aga peategelast Borat Sagdijevi kehastav Cohen, teatades Giulianile: "Ta on 15-aastane. Ta on sinu jaoks liiga vana. Ta on mu tütar. Võtke mind tema asemel."

Kui Trumpilt reedel Giulianiga juhtunu kohta ametilennuki Air Force One pardal küsiti, ütles ta ajakirjanikele, et ei ole sellega kursis. USA presidendil oli aga nii mõndagi öelda näitleja Sacha Baron Coheni kohta.

"Teate, aastaid tagasi üritas ta ka mind petta," jutustas Trump. "Ja ma olin ainus, kes ütles: "Unustage ära. Ta on petis." Ma ei leia, et ta oleks naljakas. Minu jaoks on ta nilbik (inglise keeles creep)."

49-aastasel Cohenil õnnestus korra siiski Trumpi usutleda: see oli 2003. aastal komöödiasaate Da Ali G Show jaoks, ent tänane president katkestas intervjuu napilt minuti jooksul.

76-aastane Giuliani aga teatas, et "Borati filmi klipp on täielik väljamõeldis". "Ma panin endale särki püksi, kui salvestusseadme ära võtsin," selgitas Giuliani oma Twitteri kontol. "Mitte kordagi enne, selle ajal ega pärast seda ei käitunud ma ebasobivalt. Kui Sacha Baron Cohen seda väidab, siis ta on julm valetaja."