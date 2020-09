Trump: BLM-liikumine on mustanahalistele kahjulik

Matti Aivar Lind

Foto: reuters

USA president Donald Trump ütles reedel kampaaniaüritusel Atlantas, et demokraadid ei mõista mustanahalisi ameeriklasi nagu tema, ning mõistis hukka rassismivastase liikumise Black Lives Matter (BLM), märkides, et see on mustanahaliste kogukonnale kahjulik.