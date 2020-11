Trump: Biden võitis, kuigi pettusega

"Ta (Biden -toim) võitis..." tunnistas Trump esimest korda pärast pärast valimistulemuste selgumist, avaldades omalt poolt arvamust, et "...valimised olid võltsitud", ent jagamata selle kohta mingisugust tõestust.

"ÜHTKI VAATAJAT VÕI VAATLEJAT ei lubatud [sisse], hääli loendati radikaalsete vasakpoolsete eraomanduses oleva ettevõtte Dominion poolt, kellel on halb maine ja vilets tehnika, mis ei suutnud kvalifitseeruda isegi Texases (kus võitsin suurelt!)," süüdistas Trump oma säutsus, millele Twitter otsustas erimärgistada, selgitades, et väited valimiste võltsimisest on laialdaselt ümber lükatud.

Oma säutsu lõpetas USA president lausega: "Vale ja vaikiv meedia ning rohkematki!"

Trump on varem keeldunud tunnistamast kaotust valimiste võitjaks kuulutatud Joe Bidenile, viidates eeskirjade eiramisele mitmetes kaalukeeleosariikides. Valimisametnikud neis paikades ei ole siiski teatanud ühestki tõsisest rikkumisest, mis võiks mõjutada valimiste tulemusi.

Trumpi toon oli siiski mõnevõrra varasemast erinev juba reedel, kui ta andis Valge Maja Roosiaias pressikonverentsi, kus ta koroonaviirusest rääkides tunnistas, et ei pruukinud siiski valimisi võita. "Ja loodetavasti - mis iganes juhtub tulevikus, kes seda teab, milline administratsioon meil siis on. Tõenäoliselt annab aeg siin arutust," lausus Trump.

USA Küberjulgeoleku ja Infrastruktuuri Julgeoleku Agentuur (CISA) teatas ühtlasi reedel, et tegemist oli kõige turvalisemate valimistega riigi ajaloos ning vettpidavaid tõendeid häälte võltsimise või nendega manipuleerimise kohta pole.