Trump avaldas teenetel ja oskustel põhineva sisserändesüsteemi plaani

Valge Maja roosiaias peetud kõnes tegi Trump ettepaneku eemalduda praegusest süsteemist, mis eelistab taotlejaid, kellel on USA-s perekonnasidemeid, vahendab BBC News.

Trumpi sõnul muudavad tema plaanid USA sisserändesüsteemi moodsa maailma kadeduse objektiks.

„Me peame kalliks avatud ust, mida tahame oma maale luua. Aga suur osa neist sisserändajatest peab sisenema teenete ja oskuste kaudu,” ütles Trump. „Suurim muudatus, mis me teeme, on suurte oskustega sisserändajate osakaalu suurendamine 12 protsendilt 57 protsendile ja me tahame vaadata, kas saame minna veelgi kõrgemale.”

Trump ütles, et sisserändajatelt hakataks nõudma inglise keele õppimist ja kodanikueksami läbimist, enne kui nad riiki lubatakse.

Praegust varjupaigataotlemise protsessi kritiseerides ütles Trump: „Meie riigil on valitsuse tagakiusamise eest põgenejatele kaitse andmise uhke ajalugu. Kahjuks tõrjuvad legitiimseid varjupaigataotlejaid kõrvale need, kes esitavad kergemeelseid nõudeid.”

Ettepanekud peaks heaks kiitma kongress, kus esindajatekoda kontrollivad praegu demokraadid.

„See saabudes surnud plaan ei ole kaugeltki tõsine ettepanek,” kuulutas esindajatekoja demokraadist spiiker Nancy Pelosi. „Kas nad ütlevad, et enamik inimesi, kes on kunagi meie maa ajaloo jooksul Ühendriikidesse tulnud, on ilma teeneteta, sest neil ei ole insenerikraadi?”

Kuigi ei ole tõenäoline, et ettepanekud kongressis läbi läheksid, püüab Trump analüütikute sõnul ühendada vabariiklasi enne järgmise aasta presidendi- ja kongressivalimisi.