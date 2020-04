Trump avaldas poolehoidu kodus püsimise vastastele protestidele

Oma reedesel pressibriifingul avaldas Trump arvamust, et mõned Minnesota, Michigani ja Virginia osariikide poolt kehtestatud meetmed olid oma olemuselt "liiga karmid", nõudes inimestelt muuhulgas kodudesse jäämist, va erandjuhtudel, vahendab ajaleht The Wall Street Journal.

Trump, kes soovib piirangute võimalikult kiiret leevenemist, jätkas rahulolematuse väljendamist oma Twitteri kontol, säutsudes: "VABASTAGE MINNESOTA", "VABASTAGE MICHIGAN" ja "VABASTAGE VIRGINIA". Ta mainis ka USA põhiseaduse teist parandust (relvakandmise õigus), kutsudes oma toetajaid üles seda kaitsma.

LIBERATE VIRGINIA, and save your great 2nd Amendment. It is under siege! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 17, 2020

Osariikidel on viimastel päevadel tulnud hakata tervisekriisi kõrval tegelema ka meeleavaldajatega, kes leiavad, et meetmetega minnakse ebamõistlikult kaugele, piirates liikumist ja lämmatades majandustegevust.

Osariigid, millele vabariiklasest president reedel oma Twitteri kontol viitas, on kõik demokraatidest kuberneride valitseda. Võimalik, et Trump soovib julgustada oma valijaskonda avaldama meelt demokraatide vastu, ütles BBC korrespondent Anthony Zurcher.

Aktsioone, millel kutsutakse ametivõime piirangutest loobuma, on viimastel päevadel korraldatud nii Michiganis, Ohios, Põhja-Carolinas, Minnesotas, Utahis, Virginias kui Kentuckys, kuid Trump ei maininud oma postitustes Ohiot ega Utah'it, millel mõlemal on vabariiklastest kubernerid.

Trump avaldas piirangute leevendamisele kutsuvatele protestidele toetust reedel, mil viiruse statistikat pidav John Hopkinsi ülikooli teatas, et ööpäeva jooksul nõudis Covid-19 rekordarvu inimeste elu: surmajuhtumite arv kasvas nimelt 4591 võrra.

Tõus võis olla tingitud sellest, et ülikool hakkas hõlmama ka Covid-19 tõenäoliseid surmajuhtumeid, mille puhul esinesid lahkunul koroonaviirusele vastavad sümptomid, kuid kes jäid varem testimata.

USA on surmajuhtumite poolest maailmas ülekaalukalt esimene. Tänaseks on seal teatatud pea 700 000 koroonaviirusesse nakatunust ja enam kui 36 000 surmast.