Trump avaldas plaani USA osariikide taasavamiseks kolmes faasis

Mõned regioonid võivad hakata naasma normaalsusse pärast kuupikkust hindamisperioodi, öeldakse dokumendis.

Valge Maja koroonaviiruse töögrupi koordinaator dr Deborah Birx ütles eilsel briifingul, et osariigid võivad kolme faasi läbides lubada üha enamatel töötajatel järk-järgult tööle naasta.

Kolmas faas oleks „uus normaalsus”, teatas Birx, ja ka siis kehtiks soovitus, et riskigrupis olevad inimesed peaksid rahvarohkeid kohti vältima.

Trump on viimastel päevadel vaielnud kuberneridega piirangute lõdvendamise ajastuse üle, aga on nüüd leppinud, et tema volitused on juhiste väljaandmisel piiratud.

„Te teete enda otsused,” ütles Trump eile. „Teie hakkate seda juhtima, meie hakkame teid aitama.”

New Yorgi osariigi kuberner Andrew Cuomo ütles eile, et tema osariigis kehtib kojujäämiskorraldus 15. maini. New Yorgi ametnike sõnul näitab olukord USA koroonaviiruse epitsentris sel nädalal stabiliseerumise märke, kuigi iga päev on endiselt sadu surmajuhtumeid.

Michigani, Ohio, Wisconsini, Minnesota, Illinoisi, Indiana ja Kentucky kubernerid teatasid et teevad koostööd kogu regiooni avamiseks.

Michiganis, kus on surnud üle 1700 inimese, on kuberner Gretchen Whitmeri rangetele piirangumeetmetele vastuseisu väljendatud. Kolmapäeval tulid elanikud tänavale, kui kuberner teatas kojujäämiskorralduse pikendamisest.

