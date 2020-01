Trump avaldas oma rahuplaani, mis tuleb vastu Iisraelile ja mille palestiinlased kohe tagasi lükkasid

Iisraeli peaminister Benjamin Netanyahu ütles, et astub esimesed sammud Läänekalda asunduste annekteerimiseks pühapäeval.

Trump teatas, et plaan kahekordistab Palestiina territooriumi ja Trumpi Twitteris avaldatud kaart viitab sellele, et Iisrael on valmis andma tulevasele Palestiina riigile maatükke kõrbes Gaza ja Egiptuse piiri lähedal. Samas nõuab plaan, et palestiinlased loobuksid pretendeerimast ligi 30 protsendile Läänekaldast, teatas USA suursaadik Iisraelis David Friedman.

Palestiina omavalitsuse president Mahmoud Abbas nimetas plaani „sajandi kõrvakiiluks”.

Abbas ütles presidendikompleksis Ramallah’s, et palestiinlaste seisukoht ei ole muutunud kahe aasta jooksul, mis on möödunud Jeruusalemma tunnustamisest USA poolt Iisraeli jagamatu pealinnana.

„Ma ütleme jälle – ei, ei, ei sajandi kokkuleppele,” teatas Abbas.

Palestiinlaste suursaadik Suurbritannias ütles CNN-ile, et Trump tappis läbiräägitud lahenduse väljavaated, ja nimetas plaani teatavaks tegemist poliitiliseks tsirkuseks.

Trump väitis, et tema plaan erineb varasematest katsetest vahendada rahu iisraellaste ja palestiinlaste vahel. Ta ütles ka, et palestiinlased väärivad „kaugelt paremat elu”, kui on nende praegune olukord.

Trumpi sõnul pakub plaan välja „realistliku kahe riigi lahenduse”, mis ei sea ohtu Iisraeli julgeolekut.

„Minu visioon kujutab endast võit-võit võimalust mõlemale poolele, realistlikku lahendust, mis lahendab Palestiina riikluse ohu Iisraeli julgeolekule,” ütles Trump. „Täna on Iisrael astunud hiigelsammu rahu poole.”

Trump nimetas seda „ajalooliseks võimaluseks palestiinlaste jaoks jõuda lõpuks iseseisva riigini” ja hoiatas: „See võib olla viimane võimalus, mis neil kunagi on.”